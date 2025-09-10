Губернатор заменит комиссию
Свердловские депутаты передадут главе региона право отбирать кандидатов в мэры
После досрочных выборов губернатора Свердловской области в регионе изменится схема избрания мэров. Их будут выбирать депутаты местных дум из претендентов, предложенных главой региона, а не конкурсной комиссией. По сведениям «Ъ-Урал», областное заксобрание в сентябре-октябре рассмотрит соответствующие поправки в законодательство. По мнению эксперта, упрощение порядка избрания градоначальников завершит процесс по усилению контроля органов государственной власти над местным самоуправлением.
Поправки в региональный закон, который предусматривает новый порядок избрания глав муниципалитетов, планируется внести в законодательное собрание Свердловской области в сентябре-октябре
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В правительстве Свердловской области завершают разработку проекта изменений в региональный закон, который предусматривает новый порядок избрания глав муниципалитетов, сообщил на заседании объединения «Депутатская вертикаль» в региональном парламенте первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадим Дубичев. «В сентябре-октябре законопроект будет внесен в законодательное собрание»,— пояснил он председателям местных дум, не став пояснять детали документа.
Господин Дубичев добавил, что согласно новому закону «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», который в марте подписал президент Владимир Путин, выборы мэра Екатеринбурга в 2026 году пройдут без участия конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность градоначальника.
«Появилась новая форма избрания главы, установленная как обязательная для столиц субъектов РФ, когда губернатор вносит не менее двух кандидатур в думу, а депутаты избирают мэра»,— сообщил он спикерам.
Конкурсная комиссия предоставляет депутатам местных дум перечень из кандидатов в главы муниципалитета, которые прошли проверку необходимых документов и получили высокую оценку собственной программы развития территории в ходе публичной презентации и личного собеседования. Первую половину членов комиссии назначает представительный орган муниципалитета, вторую — губернатор Свердловской области.
Как рассказали «Ъ-Урал» два источника в региональном правительстве, соответствующий порядок избрания глав распространят и на другие муниципалитеты Среднего Урала. «Человек должен быть способен управлять муниципалитетом, а не прийти с улицы»,— пояснил один из собеседников.
Упрощение порядка избрания глав муниципалитетов Свердловской области станет завершением процесса по усилению контроля органов государственной власти над местным самоуправлением, считает политолог Михаил Коробельников.
По словам эксперта, в случае принятия изменений ответственность за работу мэров «в полной мере» ляжет на губернатора.
«Прелесть субъекта федерации и муниципалитетов состоит в том, что между ними идет конкурентная борьба, в которой находится компромисс между хотелками территории и возможностями области. Это возможно, когда за спинами мэра и губернатора стоит население, и их позиции равны, но когда идет полный контроль муниципалитетов, ситуация на территории во многом зависит от личности главы региона»,— пояснил господин Коробельников.
Как менялась система избрания мэров в Свердловской области
Первые шаги к переходу от избрания глав муниципалитетов на прямых выборах к их назначению власти Свердловской области сделали в феврале 2010 года. На тот момент губернатор (возглавлял регион в 2009-2012 годы) Александр Мишарин подчеркнул, что ему импонирует институт сити-менеджеров, которых утверждают депутаты муниципальных дум. «Глава муниципального образования должен быть назначаемым. Тогда на профессиональной основе с него проще будет спрашивать»,— пояснил тогда он.
В октябре 2010 года депутаты гордумы Екатеринбурга одобрили двуглавую систему управления, однако сохранили прямые выборы градоначальника. В результате изменений пост «единого» мэра был разделен на две должности: глава Екатеринбурга — председатель гордумы отвечал за исполнение государственных полномочий и представительские функции (выбирался горожанами), сити-менеджер — за управление городским хозяйством (назначался по конкурсу). Господин Мишарин отмечал, что к двуглавой системе управления должны перейти свыше 50% свердловских муниципалитетов.
В 2016 году свердловское заксобрание большинством голосов приняло законопроект членов фракции «Единая Россия» (ЕР), предусматривающий отмену прямых выборов глав муниципальных районов и городских округов, за исключением Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Руководителей на территориях стали утверждать депутаты местных дум из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.
Основанием для применения системы непрямых выборов стала «высокая степень концентрации возложенных на них государственных полномочий». «В бюджетах более крупных муниципалитетов практически каждый второй рубль является субвенцией на осуществление тех или иных полномочий»,— объяснила тогда новый подход заместитель главы комитета заксобрания по регполитике Галина Артемьева (ЕР).
В 2018 году на тот момент губернатор Евгений Куйвашев (возглавлял регион в 2012-2025 годы) вновь поднял вопрос об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга и внес соответствующий законопроект на рассмотрение свердловского парламента. Тогда первый заместитель главы региона Владимир Тунгусов пояснил депутатам, что изменения «исправят недостатки двуглавой системы, при которой глава города не обладает полномочиями» (создание «единого» градоначальника без сити-менеджера). Среди «сильных сторон» законопроекта он назвал возможность с помощью конкурсной комиссии выявлять среди претендентов на пост мэра достойных кандидатов. В результате рассмотрения документ в апреле большинство парламентариев поддержало изменения.
Позже свердловский парламент практически единогласно одобрил отмену прямых выборов мэра Нижнего Тагила. Председатель заксобрания Людмила Бабушкина (ЕР) тогда заверила, что изменения позволит «подобрать человека, который сможет реализовывать серьезный бюджет Нижнего Тагила и решать вопросы по привлечению инвестиций в город», подчеркнув, что это сможет сделать «только профессионал». «Общественность, депутаты тагильской думы, руководители крупнейших предприятий города говорили о том, что это самая правильная форма выборов главы муниципального образования»,— добавила спикер.