Губернатор заменит комиссию

После досрочных выборов губернатора Свердловской области в регионе изменится схема избрания мэров. Их будут выбирать депутаты местных дум из претендентов, предложенных главой региона, а не конкурсной комиссией. По сведениям «Ъ-Урал», областное заксобрание в сентябре-октябре рассмотрит соответствующие поправки в законодательство. По мнению эксперта, упрощение порядка избрания градоначальников завершит процесс по усилению контроля органов государственной власти над местным самоуправлением.



Поправки в региональный закон, который предусматривает новый порядок избрания глав муниципалитетов, планируется внести в законодательное собрание Свердловской области в сентябре-октябре

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В правительстве Свердловской области завершают разработку проекта изменений в региональный закон, который предусматривает новый порядок избрания глав муниципалитетов, сообщил на заседании объединения «Депутатская вертикаль» в региональном парламенте первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадим Дубичев. «В сентябре-октябре законопроект будет внесен в законодательное собрание»,— пояснил он председателям местных дум, не став пояснять детали документа.

Господин Дубичев добавил, что согласно новому закону «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», который в марте подписал президент Владимир Путин, выборы мэра Екатеринбурга в 2026 году пройдут без участия конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность градоначальника.

«Появилась новая форма избрания главы, установленная как обязательная для столиц субъектов РФ, когда губернатор вносит не менее двух кандидатур в думу, а депутаты избирают мэра»,— сообщил он спикерам.

Конкурсная комиссия предоставляет депутатам местных дум перечень из кандидатов в главы муниципалитета, которые прошли проверку необходимых документов и получили высокую оценку собственной программы развития территории в ходе публичной презентации и личного собеседования. Первую половину членов комиссии назначает представительный орган муниципалитета, вторую — губернатор Свердловской области.

Как рассказали «Ъ-Урал» два источника в региональном правительстве, соответствующий порядок избрания глав распространят и на другие муниципалитеты Среднего Урала. «Человек должен быть способен управлять муниципалитетом, а не прийти с улицы»,— пояснил один из собеседников.

Упрощение порядка избрания глав муниципалитетов Свердловской области станет завершением процесса по усилению контроля органов государственной власти над местным самоуправлением, считает политолог Михаил Коробельников.

По словам эксперта, в случае принятия изменений ответственность за работу мэров «в полной мере» ляжет на губернатора.

«Прелесть субъекта федерации и муниципалитетов состоит в том, что между ними идет конкурентная борьба, в которой находится компромисс между хотелками территории и возможностями области. Это возможно, когда за спинами мэра и губернатора стоит население, и их позиции равны, но когда идет полный контроль муниципалитетов, ситуация на территории во многом зависит от личности главы региона»,— пояснил господин Коробельников.

