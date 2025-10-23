«Азимут» запускает рейсы Краснодар — Ташкент с 10 ноября

Авиакомпания «Азимут» запускает с 10 ноября регулярные рейсы между Краснодаром и Ташкентом, которые будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По понедельникам рейс А43082 вылетает из Ташкента в 07:10 и приземляется в Краснодаре в 09:35. Обратный рейс А43081 отправляется в 11:05 и прибывает в столицу Узбекистана в 16:15.

По пятницам рейс А43082 стартует из Ташкента в 08:45 с посадкой в Краснодаре в 10:35. Вылет в обратном направлении запланирован на 13:30, прилет — в 18:40.

Минимальная стоимость билетов из Краснодара в Ташкент составляет 10,2 тыс. руб., в обратную сторону — от 7,1 тыс. руб. К тарифу дополнительно взимаются сборы.

Приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика.

После открытия 17 сентября 2025 года аэропорт Краснодар обслужил более 101,8 тыс. пассажиров. Из них 76,1 тыс. летели по внутренним маршрутам, а 25,7 тыс. — по международным.

За 27 дней работы было выполнено 364 рейса: 253 внутренних и 111 международных. 12 октября аэропорт установил рекорд, обслужив 21 рейс и 6,5 тыс. пассажиров.

По данным пресс-службы, количество рейсов увеличивается. За первые 14 дней сентября аэропорт обслужил 35,1 тыс. пассажиров, а за 13 дней октября — уже 66 тыс. К концу года планируется обслужить более 500 тыс. человек.

Аэропорт работает с 09:00 до 19:00 по московскому времени. В настоящее время из Краснодара выполняются рейсы в восемь городов России и восемь международных направлений, включая Москву, Санкт-Петербург, Анталью и Дубай. В октябре добавятся новые маршруты, такие как Махачкала и Сочи.

С 26 октября начнется новое расписание, и в аэропорт Краснодар начнут летать иностранные компании: Flydubai в Дубай, FlyOne в Ереван и Uzbekistan Airways в Ташкент. Также рассматривается открытие новых направлений в Тель-Авив и Батуми.

Заместитель генерального директора аэропорта «Аэродинамика» Александр Никонов отметил, что главная цель — восстановить авиасообщение и расширить маршруты из Краснодара. Он добавил, что растущий интерес со стороны авиакомпаний является хорошим знаком для региона и пассажиров.

Мария Удовик