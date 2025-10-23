Белый дом: санкции США против нефтяных компаний нанесут серьезный ущерб России

В администрации президента США Дональда Трампа ожидают, что санкции против российских нефтяных компаний нанесут серьезный ущерб экономике России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме, обратив внимание на новости о том, что сотрудничество с РФ уже начали приостанавливать компании Китая и Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Сильно,— сказала госпожа Левитт в ответ на вопрос, как сильно санкции США против российского нефтяного сектора повлияют на страну. — Мы ожидаем, что санкции нанесут серьезный ущерб».

Госпожа Левитт обратила внимание журналистов на новости о том, что китайские и индийские компании уже начали пересматривать контракты с Россией. В этом контексте пресс-секретарь Белого дома напомнила и о призывах президента США Дональда Трампа к странам ЕС прекратить закупки российского топлива.

Ранее решение США наложить санкции на ключевые компании российского нефтяного сектора ЛУКОЙЛ и «Роснефть» прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что возможно заместить лишь часть нефти, которую Россия поставляет на мировой рынок, однако полностью заменить российские поставки невозможно. Российский лидер также отметил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом последствия ограничений на поставки российской нефти для мирового топливного рынка. Однако подробностей разговора президент не раскрыл.

22 октября Минфин США объявил о новых санкциях против России, в том числе и об ограничениях в отношении нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах, а также запрещают компаниям из США вести с ними бизнес. По информации агентства Reuters, после этого государственные компании Китая приостановили закупки нефти из РФ. Источники агентства также сообщили, что индийские государственные НПЗ начали пересматривать нефтяные контракты с Россией. По словам собеседников Bloomberg, Индия может практически полностью отказаться от закупок российского сырья из-за новых санкций.

Анастасия Домбицкая