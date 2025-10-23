Reuters: в Индии пересматривают нефтяные контракты с РФ из-за новых санкций США

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы начали пересматривать контракты по поставкам российской нефти после того, как США объявили о санкциях против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, государственные Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals пересматривают контракты, чтобы убедиться в отсутствии прямых поставок из России. Источники отмечают, что индийские нефтеперерабатывающие заводы «редко покупают российскую нефть напрямую у "Роснефти" и ЛУКОЙЛа, обычно это делается через посредников.

Министерство финансов США заявило, что под новые санкции подпадут в том числе 28 и 6 дочерних предприятий ЛУКОЙЛа и «Роснефти» соответственно. Ведомство разрешило контрагентам финансовые операции с российскими компаниями до 21 ноября для завершения деятельности.