Путин заявил, что заместить всю российскую нефть на мировом рынке невозможно
Возможно заместить лишь часть нефти, которую Россия поставляла на мировой рынок, однако полностью заменить российские поставки невозможно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Конечно, можно какую-то часть, разумеется, не все - это невозможно, а какую-то часть российской нефти и нефтепродуктов заместить на мировом рынке. Но, во-первых, это требует времени»,— сказал Владимир Путин. Он отметил, что для замещения сырья из РФ также нужны будут большие инвестиции.
22 октября Минфин США объявил о новых санкциях против России, в том числе и об ограничениях в отношении нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах, а также запрещают компаниям из США вести с ними бизнес.
По информации агентства Reuters, после этого государственные компании Китая приостановили закупки нефти из РФ. Источники агентства также сообщили, что индийские государственные НПЗ начали пересматривать нефтяные контракты с Россией. По словам собеседников Bloomberg, Индия может практически полностью отказаться от закупок российского сырья из-за новых санкций.
Сегодня Владимир Путин заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом последствия ограничений на поставки российской нефти для мирового топливного рынка. Однако подробностей разговора российский президент не раскрыл.