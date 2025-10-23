Bloomberg рассказал о возможностях Индии «ослабить» санкции США по нефти из РФ

Индия может практически полностью отказаться от закупок нефти из России после введения санкций США против компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, в ближайшие недели Индия будет заказывать нефть с отгрузкой в ноябре и поставкой в декабре уже из других стран. Эксперты назвали санкции США «одними из наиболее значимых мер», которые страна приняла в отношении Индии, однако их действие могут обойти.

«Думаю, что эффективность будет сведена на нет массовым использованием незаконных финансовых сетей», — заявила аналитик Центра новой американской безопасности Рэйчел Зимба.

Источники Reuters сообщили, что индийские государственные НПЗ начали пересматривать контракты, чтобы в них не было прямых поставок из России. Собеседники агентства отмечали, что нефтеперерабатывающие заводы Индии редко покупают российскую нефть напрямую у «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, обычно это делается через посредников.

В ночь на 23 октября министерство финансов США заявило, что под новые санкции подпадут в том числе дочерние предприятия ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Ведомство разрешило для завершения деятельности проводить финансовые операции с российскими компаниями до 21 ноября.