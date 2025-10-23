«Краснодар» обыграл «Сочи» в финальном матче группового этапа Кубка России

«Краснодар» победил «Сочи» со счетом 3:0 в домашнем матче шестого тура группового этапа Кубка России. Встреча прошла 23 октября на стадионе Ozon Арена.

Хозяева открыли счет на 21-й минуте. Гаэтан Перрен отобрал мяч на чужой половине поля и передал его в правую часть штрафной. Никита Кривцов передал в центр к линии вратарской, где Данила Козлов отправил мяч в ворота.

На 85-й минуте команда удвоила преимущество. Артем Хматрин завладел мячом и отдал передачу в центр штрафной, откуда Джон Кордоба низом пробил в ворота соперника.

Третий гол был забит на третьей добавленной минуте. Эдуард Сперцян отдал передачу с чужой половины поля в правую часть штрафной на Джовани Гонсалеса. Тот избежал офсайда и отдал мяч в центр на Жоау Батчи, который установил окончательный счет.

По итогам шести матчей «Краснодар» возглавил группу B с 14 очками и вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с «Оренбургом». «Сочи» занял последнее место в группе с тремя очками и покинул турнир.

Следующий матч «Краснодар» проведет дома с казанским «Рубином» 26 октября в рамках Кубка России. В воскресенье, 2 ноября, команда примет «Спартак».

По итогам 12 туров чемпионата России «Краснодар» занимает второе место с 26 очками. Столько же у «Локомотива», который идет первым. ЦСКА находится на третьем месте с 24 очками. Далее следуют «Зенит» и калининградская «Балтика» с 23 баллами.

Мария Удовик