Концерт Jony, спектакль «Муж в рассрочку» и парусная регата

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут сходить на концерт Jony или на финальный этап Кубка России по парусному спорту. Кроме того, можно посмотреть спектакли или посетить с детьми премьеры фильмов. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Где послушать музыку

24 октября в 14:00 на площадке Red Arena (Эстосадок) выступит Jony. Певец исполнит такие хиты, как «Комета», «Титры», Love Your Voice, «Камин», «Аллея», «Мир сошел с ума», «Никак» и другие треки.

Стоимость билета — от 4000 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

24 октября в Зимнем театре и 25 октября в концертном зале санатория «Южное взморье» состоится спектакль «Муж в рассрочку» (комедия). В основе постановки — текст Михаила Задорнова. Режиссером выступает Александр Балуев. Театр-постановщик — Антреприза.

Стоимость билета — от 1200 руб. (16+)

25 октября в 19:00 на сцене Зимнего театра состоится показ оперетты Иоганна Штрауса-младшего «Летучая мышь». В основе сюжета — пьеса «Ревельон» драматургов Анри Мельяка и Людовика Галеви, также написавших сценарий к известной оперы Жоржа Бизе «Кармен». «”Летучая мышь” — это набор розыгрышей, остроумного вранья и переплетенных недоразумений, в которые попадают главные герои, два друга, коммерсант Генрих Айзенштейн и директор театра Фальк. Один влюбляется в незнакомку, не догадываясь, что под маской летучей мыши скрывается собственная жена Розалинда; другой — в служанку Адель, при том, что он посмеивается и подшучивает над ее желанием стать актрисой его театра»,— говорится в аннотации. Режиссер — Евгений Мартынов. Театр-постановщик — Звезды оперетты Москвы.

Стоимость билета — от 2200 руб. (16+)

26 октября в 19:00 в Зимнем театре покажут спектакль «Любовь и голуби». «Известный рассказ о простом работнике леспромхоза Василии Кузякине, его семье и разлучнице Раисе Захаровне уже полюбился зрителям по одноименному фильму. Тем интереснее будет наблюдать за воплощением этой истории»,— сказано в описании. Режиссер — Роман Родницкий. Театр-постановщик — Шахтинский драматический театр.

Стоимость билета — от 1000 руб. (12+)

Что смотреть в кино

24, 25 и 26 октября в «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «Юбилейном» и «City Stars Олимп» состоится премьера музыкального фильма «Алиса в Стране чудес» (фэнтези, приключения). В основе сюжета — сказка Льюиса Кэрролла и аудиоспектакль на стихи Владимира Высоцкого. В ролях: Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева. «В Стране Чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, 15-летняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто их них ее не узнает. В этом мире она чужая. Чтобы выбраться из Страны Чудес, Алисе предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А еще ей предстоит обрести любовь… Только выдержав все испытания, Алиса сможет спасти Страну Чудес от катастрофы и вернуться домой»,— указано в описании. Режиссер — Юрий Хмельницкий.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

24, 25 и 26 октября в «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «Юбилейном» и «City Stars Олимп» покажут другую киноновинку — «Горыныч» (фэнтези, приключения). Главную роль в фильме исполнил Александр Петров. «Старший лейтенант ВМФ попадает в сказочный мир и становится опекуном оставшегося без мамы маленького дракона»,— сказано в описании. Режиссер — Дмитрий Хонин.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Куда сходить еще

24 октября в 19:00 в доме культуры «Центральный» состоится сольный стендап-концерт Тимура Джанкёзова, резидента StandUp на ТНТ, автора и основателя шоу «Миллионер из трущоб», «Попробуй рассмешить», «Импровизация с залом» на YouTube и ВК Видео.

Стоимость билета — от 1500 руб. (18+)

25 октября в 20:00 на концертной площадке Red Buffet пройдет концерт комика Павла Козырева, участника стендапа на Paramount Comedy.

Стоимость билета — от 599 руб. (18+)

24, 25 и 26 октября на федеральной территории «Сириус» в порту «Имеретинский» пройдет финальный этап регаты PROyachting cup 2025. Соревнования имеют статус Кубка России по парусному спорту в классе яхт J/70 (быстрая спортивная килевая яхта из стеклопластика с экипажем не менее, чем из трех человек).

«Стать зрителем соревнований и поболеть за любимую команду может каждый житель и гость федеральной территории»,— указано в описании.

