День народного единства изменил график пенсий на Кубани

В Краснодарском крае скорректировали график выплаты пенсий на ноябрь в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом проинформировали Отделение Социального фонда РФ по Краснодарскому краю совместно с «Почтой России».

Для почтовых отделений Краснодара установлен особый порядок: 3 ноября выплатят средства за 3 и 4 число, 5 ноября — за 5-е, 6 ноября — за 6-е, 7 ноября — за 7 и 8 число, 8 ноября — за 9-е.

В отделениях связи по краю деньги можно получить 3 ноября в кассах работающих учреждений, 5 ноября — за 3 и 4 число, 6 ноября — за 5 и 6-е, 7 ноября — за 7 и 8 число, 8 ноября — за 9 и 10-е.

После указанных дат доставка пенсий вернется к стандартному расписанию.

Мария Удовик