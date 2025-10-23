Утихнут дрели

С 1 марта 2026 года в Краснодарском крае расширяется режим «тишины»: запрет на шум будет действовать ночью, в обеденные часы и дополнительно в выходные и праздничные дни. Нарушителей ждут штрафы, исключения предусмотрены только для аварийных и неотложных работ. Юристы считают новые нормы оправданными в условиях высокой плотности городской застройки, но важно различать систематические нарушения и непреднамеренные.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края во втором и окончательном чтении приняли изменения в статью 3.3 краевого закона «Об административных правонарушениях». Согласно документу, с 1 марта 2026 года в регионе тишину придется соблюдать ежедневно с 23:00 до 8:00, с 13:00 до 15:00, а также дополнительно с 8:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

Нововведения затронут все виды шумных работ, включая ремонтные и строительные, погрузочно-разгрузочные операции и благоустройство территорий. Законодатели предусмотрели исключения для уборки муниципальных территорий и вывоза ТКО.

За нарушение норм «тишины» предусмотрены штрафы: для физлиц от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц от 3 до 5 тыс. руб., а юрлица заплатят от 20 до 30 тыс. руб. При повторных нарушениях санкции возрастают почти вдвое.

Краснодарский юрист Изабелла Абрамян говорит, что привлечение нарушителей к ответственности имеет строгий процессуальный порядок: «Для фиксации административного нарушения требуется участие уполномоченного должностного лица — сотрудника полиции или инспекции. Косвенные доказательства, такие как аудио- и видеозаписи, без оформления протокола не могут служить основанием для штрафа, однако являются поводом для проведения проверки.

«При этом важно различать систематические нарушения и случайные, непреднамеренные шумы. Например, плач ребенка или топот ножек, если это естественное проявление жизнедеятельности, обычно не квалифицируется как нарушение. Однако если есть признаки, что ребенку причиняют вред, ситуация уже требует вмешательства органов опеки или полиции»,— заявляет госпожа Абрамян.

Юрист подчеркивает, что в бытовых конфликтах ключевое значение имеет четкое понимание самого термина «систематическое нарушение». Специалист поясняет, что к административной ответственности следует привлекать лишь за умышленные и регулярные действия — утренние ремонты, громкая музыка или шумные вечеринки.

Эксперт краснодарской юридической компании «Векави Групп» Виктория Ошуева разделяет позицию коллеги и дополняет: протокол об административном нарушении вправе составлять исключительно уполномоченное должностное лицо МВД. Она напоминает, что пострадавшие от шума граждане имеют право обратиться в суд для взыскания компенсации морального вреда. Аварийные и неотложные работы — ремонт труб, электрики, спасательные мероприятия, уборка и вывоз мусора — законом определены как исключения.

«Увеличение временного интервала в “законе о тишине” однозначно стоит рассматривать как защиту прав граждан, так как оно позволяет обеспечить комфортное проживание населения»,— уверена госпожа Ошуева.

Однако юрист выражает озабоченность тем, что без эффективных механизмов подачи жалоб и взаимодействия власти с населением, новые нормы могут остаться декларативными.

Член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров, характеризует новый закон как жесткую, но необходимую меру, отражающую растущую социальную напряженность в условиях высокой плотности городской застройки.

«Ужесточение режима тишины, безусловно, вызывает много обсуждений. Закон о тишине, принятый в ряде регионов, стремится защищать права граждан на комфортное проживание. С одной стороны, такие меры необходимы для обеспечения спокойствия в жилых зонах, особенно в вечернее и ночное время. Люди имеют право на отдых без лишнего шума. С другой стороны, важно найти баланс между правами граждан и живой деятельностью общества»,— заявил господин Гончаров.

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владислав Шведченко, в свою очередь, добавил, что закон также должен предусматривать исключения и для экстренных случаев.

«При возникновении чрезвычайных ситуаций, ликвидаций аварий режим тишины может нарушаться. В случае игнорирования подобных угроз может быть причинен намного больший вред. Кроме того, будет отсутствовать умысел на нарушения общественного порядка путем нарушения тишины»,— говорит эксперт.

Нурий Бзасежев