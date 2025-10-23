В Сочи начался ремонт тоннеля №2А Дублера Курортного проспекта
Специалисты в Сочи приступили к работам по планово-предупредительному ремонту тоннеля №2А Дублера Курортного проспекта (трасса А-148). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Длина тоннеля составляет 250 м, его построили в 2012 году и после этого ни разу не ремонтировали. Работы планируют завершить до конца 2026 года.
Движение по тоннелю полностью перекроют с 12 октября. Транспорт будет следовать по соседнему тоннелю №2 в сторону развязки с улицей Фабрициуса.
В планы специалистов входит гидроизоляция швов и трещин для устранения протечек, восстановление дренажных скважин, оштукатуривание и нанесение защитного покрытия, а также ремонт систем жизнеобеспечения.