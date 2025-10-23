RUCORE FORUM 2025: где говорят правду о строительстве отелей

IV Всероссийский строительный форум индустрии гостеприимства RUCORE FORUM снова соберёт вместе отельеров и строителей, которые создают будущее отрасли.

Даты: 6-7 ноября 2025 г.

Место: Сочи, пятизвёздочный комплекс Mantera Supreme Seaside на первой линии Черного моря.

Темы: проектирование, строительство, реконструкция и оснащение отелей и санаториев.

RUCORE FORUM проводится в четвертый раз и зарекомендовал себя как площадка, где говорят правду о строительстве отелей и как одно из ключевых деловых событий в своей тематике. Девиз мероприятия созвучен его целям: «Мы строим гостиничный бизнес!». Высокий уровень организации, экспертная программа и тщательно подобранная аудитория делают его «пятизвездочным» форумом для профессионалов рынка.

Создатели и спикеры RUCORE FORUM — практики. По оценке организаторов Форума, средний опыт в индустрии каждого выступающего эксперта — 20 лет. Основная идея мероприятия — создание новых возможностей и новых связей в отрасли, и убеждение в том, что гостиничный бизнес начинается именно в момент строительства.

Идеальные рендеры новых отелей обещают безупречность. Но реальность вносит коррективы: CAPEX и OPEX ведут вечный спор о приоритетах, а строительные работы часто становятся бесконечным сопровождением гостевого опыта.

Почему RUCORE FORUM — это честный разговор, который нельзя пропустить:

Более 300 участников из 20 регионов России: инвесторы, девелоперы, управляющие отелями и санаториями, строительные и проектные команды, поставщики решений для HoReCa.

Деловая программа: 6 сессий, 30 экспертов с реальными кейсами — от концепции проекта до управления эксплуатационными расходами, от тонкостей комплектации до реконструкции санаториев и стандартов апарт-отелей. Уникальный контент, который не найти в открытых источниках. Анализ ошибок, которые учат больше, чем истории успеха.

Выставка решений для HoReCa: прямые контакты с поставщиками, чьи технологии определяют качество будущих объектов.

Неформальное общение: гала-ужин, нетворкинг, экскурсия в отеле, все для живого диалога с лидерами рынка.

RUCORE FORUM — это рабочая сессия длиной в два дня, где участники получают не только знания, но и конкретные инструменты для применения в своих проектах. Это инвестиция в компетенции, которые окупаются снижением рисков и ростом эффективности строительства и реконструкции.

Необходимо бронировать участие заранее, количество билетов ограничено.

Билеты и детальная программа — на сайте: www.rucore-forum.ru

ИП ЛИТВИНЦЕВА Н.В. ОГРНИП 323508100684265