Денис Паслер призвал депутатов думы Режа избрать мэром Евгения Чепчугова

Депутаты думы Режа сделают выбор и утвердят главой местной администрации врио мэра Евгения Чепчугова, рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер в ответе на вопрос корреспондента «Ъ-Урал» в ходе брифинга. «Я не вижу здесь проблемной точки. Врио работает, назначен, все текущие вопросы решаются. Там же не отсутствует глава, он есть, я исполнял обязанности как губернатор, это же не говорит о том, что не было главы региона, тоже самое и в Реже»,— пояснил господин Паслер.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Ранее, 15 октября, дума Режа в третий раз не смогла рассмотреть вопрос об избрании мэра из-за отсутствия кворума. На заседание пришли только девять депутатов из необходимых 11 для открытия заседания и 14 для принятия решения об утверждении мэра: шесть от «Справедливой России — Патриоты — За правду», самовыдвиженец, по одному парламентарию от «Единой России» (ЕР) и КПРФ. Пропустили рассмотрение вопроса девять представителей ЕР и два справоросса.

Впервые конкурсная комиссия предложила депутатам обсудить кандидатуры заместителя начальника отдела аудита и технологического сопровождения компании «Уралмеханобр» Евгения Чепчугова и директора школы №27 в селе Арамашка Ирины Гаренских в июле, однако из необходимых для голосования 14 человек пришли только 12. На следующий день Денис Паслер назначил врио мэра Евгения Чепчугова. Второй раз депутаты собирались избрать главу 17 сентября, однако также не приняли решения из-за нехватки голосов.

Пост главы Режа стал вакантным в марте после ухода в отставку Ивана Карташова, который возглавлял город с 2019 года. В том же месяце экс-мэр был назначен заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области.

Василий Алексеев