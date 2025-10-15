Дума Режа с третьего раза не смогла избрать мэра

Депутаты думы Режа (Свердловская область) не смогли открыть заседание и рассмотреть вопрос об избрании главы муниципалитета. Как передает корреспондент «Ъ-Урал», в представительный орган пришли всего девять парламентариев из 14 необходимых для начала обсуждения кандидатур на пост мэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Чепчугов и Александр Алферьев

Фото: Василий Алексеев / Коммерсантъ Евгений Чепчугов и Александр Алферьев

И.о. председателя думы Александр Алферьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП) пояснил «Ъ-Урал», что на заседание пришли шесть справороссов, самовыдвиженец и по одному депутату от «Единой России» (ЕР) и КПРФ. Остальные девять единороссов и два представителя от СРЗП пропустили рассмотрение вопроса.

«Дума уже в третий раз не может собраться, чтобы принять решение об избрании главы. Мы понимаем, что такое административный ресурс, и сейчас на выборы не приходят именно те, кто с ним напрямую связан. Видимо, у представителей ЕР возникли разногласия с и.о. мэра или с тем, кто принимает решение»,— сказал господин Алферьев.

Депутаты думы Режа трижды выносили на рассмотрение вопрос об избрании градоначальника. Впервые конкурсная комиссия предложила парламентариям обсудить кандидатуры владельца компании «Уральское горн-технологическое агентство» Евгения Чепчугова и директора школы №27 в селе Арамашка Ирины Гаренских в июле, однако из необходимых для голосования 14 человек пришли только 12. На следующий день глава Свердловской области Денис Паслер назначил врио мэра Евгения Чепчугова. Второй раз депутаты собирались избрать главу 17 сентября, однако также не приняли решения из-за нехватки голосов.

Пост главы Режа стал вакантным в марте после ухода в отставку Ивана Карташова, который возглавлял город с 2019 года. В том же месяце экс-мэр был назначен заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области.

Василий Алексеев, Реж