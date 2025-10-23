Ценностный подход как ответ на кадровый вызов: почему традиционные методы найма больше не работают

HR-директор Alias Group Светлана Хабибуллина выступила с докладом на Международном жилищном конгрессе в рамках конференции «Кадровый голод в девелопменте: как и где искать специалистов?». В своем выступлении эксперт представила многогранный взгляд на эволюцию HR-стратегий в условиях меняющихся ценностей сотрудников и растущей роли искусственного интеллекта.

HR-директор Alias Group Светлана Хабибуллина

Фото: Alias Group

Основной темой выступления стал переход от традиционных методов найма, основанных на демографии, к более глубокому, ценностно-ориентированному подходу. Спикер отметила, что, хотя Теория поколений полезна для выбора каналов коммуникации, она не является исчерпывающим инструментом. «Возраст — это лишь один из множества факторов. Гораздо более сильными и определяющими являются жизненные ценности, интересы и культурные коды, которые служат внутренним компасом для человека. Интерес к процессу и стремление к новому создают благоприятную среду для творчества и инноваций независимо от возраста»,— подчеркнула Светлана Хабибуллина.

Эксперт обозначила, что современная гонка за «успешным успехом», активно тиражируемая в медиапространстве, зачастую формирует у сотрудников завышенные и порой недостижимые ожидания. Это создает для работодателей проблему в области мотивации, поскольку традиционные подходы теряют эффективность. В качестве решения спикер предложила сместить фокус с материальных стимулов и второстепенных льгот на выстраивание «психологического контракта сотрудника и компании» — прозрачной системы взаимных обязательств, основанной на общности корпоративных и личных ценностей.

«Компании должны ответить сотрудникам на вопросы: «Зачем я здесь? Что важного делает компания?». Человекоцентричность, управление по ценностям и работа со смыслами — это ключевые тренды для привлечения и удержания талантов»,— отметила Светлана Хабибуллина.

Большое внимание в своем выступлении спикер уделила и роли искусственного интеллекта: «ИИ — мощный инструмент, который правит бал, но не задает правила. Он генерирует, но не творит; имитирует, но не понимает. Способность к творчеству, этике и осмысленному поиску остается уникальной прерогативой человека».

В качестве примера была приведена параллель между конфликтом алгоритмов и человеческого поиска смысла. В эпоху, когда алгоритмы управляют вниманием, настоящую ценность создают те, кто предлагает не просто цепляющий контент, а глубокие смыслы. Это особенно актуально для девелоперов, которые сегодня продают «не квадратные метры, а ценности и образ жизни».

В заключение Светлана Хабибуллина подчеркнула, что трансформация корпоративной культуры является результатом последовательных системных изменений. Ключевыми шагами в этом процессе может стать проведение аудита реальных бизнес-процессов, устранение операционных проблемных зон, а также целенаправленное формирование среды психологической безопасности.

Alias Group