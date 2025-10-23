В Краснодарском крае подросток обвиняется в убийстве отца

Следственный комитет по Краснодарскому краю предъявил обвинение 15-летнему жителю Северского района по ст. 105 УК РФ (убийство). Подросток обвиняется в убийстве своего отца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Между подростком и его отцом возник бытовой конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил мужчину ножом в шею. Очевидцы вызвали экстренные службы, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако на следующее утро он скончался.

Во время допроса подросток признал вину. Следователи совместно с криминалистами провели проверку его показаний на месте происшествия.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. Назначены необходимые экспертизы, продолжается сбор доказательственной базы.

Екатерина Голубева