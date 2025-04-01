Суд изъял у сочинского бизнесмена имущество на 3,9 млрд рублей

Адлерский районный суд Сочи постановил изъять в доход государства 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тыс. кв. м на сумму свыше 3,9 млрд руб. у бизнесмена Рубена Татуляна за неисполнение предыдущего судебного решения, сообщает «Ъ». По ходатайству истца решение подлежит немедленному исполнению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Основанием для судебного разбирательства стало неисполнение предпринимателем предыдущего вердикта по иску первого заместителя генпрокурора. Тогда суд постановил истребовать объекты недвижимости гостиничного комплекса «Волна» в пользу РФ и взыскать 9 млрд руб. в качестве компенсации за вред государству и экологический ущерб от застройки курортной зоны.

По информации прокуратуры, Рубен Татулян не погасил долг, заявив в суде об отсутствии денежных средств. В надзорном ведомстве считают, что для защиты имущества от взыскания сочинский бизнесмен создал группу подконтрольных юридических лиц, на которые оформил принадлежащие ему объекты недвижимости.

Мария Удовик