Спрос на яхтенный туризм в Краснодарском крае вырос на 15%

В 2025 году спрос на яхтенный туризм в Краснодарском крае увеличился на 15%. Об этом «Ведомости Юг» сообщил эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель экспедиционно-образовательного центра «Морская практика» Константин Попов.

По словам эксперта, разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря не оказал значимого влияния на сегмент яхтинга. Спрос на парусный отдых сохранился в рамках общероссийской тенденции. При этом господин Попов отметил, что экологическая ситуация в регионе в целом сказалась на курортном сезоне — пляжные зоны, по предварительной оценке, будут недоступны минимум один сезон. Однако для яхтенного туризма последствия оказались локальными: туристы выбирают альтернативные стоянки, в том числе в зарубежных маринах.

Кроме того, продажи туров на сезоны 2026–2027 годов демонстрируют рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом по итогам 2024 года спрос на яхтенный туризм в России увеличился примерно на 30% на внутренних направлениях и на 20% — на зарубежных.

Как писал «Ъ-Кубань», за девять месяцев 2025 года Краснодарский край посетили 14,7 млн туристов, что на 14,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17,2 млн человек).

Екатерина Голубева