Полпред Жога: угрозы для жителей Копейска после взрыва на предприятии нет

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога держит на личном контроле ситуацию со взрывом на предприятии в Копейске. При ЧП погибли 10 человек, возбуждено дело о нарушении требований безопасности.

Господин Жога вместе с губернатором Алексеем Текслером провели заседание оперативного штаба и заслушали доклады экстренных служб. На месте инцидента продолжается поисково-спасательная операция. «Причины произошедшего устанавливаются. Никаких угроз для жителей Копейска и Челябинска нет»,— написал полпред в Telegram.

Взрыв произошел вечером 22 октября. После начался пожар, к ночи открытое горение ликвидировали. В больницах остаются пять человек, их состояние стабильно тяжелое. В Челябинской области объявлен траур. Губернатор заверил, что произошедшее не связано с атаками БПЛА.