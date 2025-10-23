СКР возбудил дело о нарушении требований безопасности после взрыва в Копейске

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после взрыва на предприятии в Копейске, где погибли десять человек. Расследование ведется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

ЧП случилось вечером 22 октября. По версии следствия, на территории промышленного предприятия «в технологическом процессе в цеху произошел хлопок». Telegram-канал 112 писал, что речь идет о заводе «Пластмасс». После взрыва начался пожар, к ночи открытое горение ликвидировали, ведется разбор завалов. Пострадали как минимум пять человек.