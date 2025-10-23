Траур объявлен в Челябинской области после взрыва на заводе в Копейске

Пятница, 24 октября, объявлена траурным днем в Челябинской области в связи с ЧП на заводе в Копейске. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

На всей территории области будут приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендуется отменить развлекательные программы и мероприятия.

«Скорбим вместе с семьями погибших», — добавил губернатор.

По последним данным, при взрыве накануне вечером погибли 10 человек, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Разбор завалов продолжается. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промбезопасности. Губернатор Текслер подчеркивал, что произошедшее не связано с атаками БПЛА.