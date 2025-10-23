До 10 выросло число погибших при взрыве на заводе в Копейске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил уточненные данные о последствиях взрыва на заводе в Копейске. Число жертв выросло до 10. В списке пострадавших — пять человек, они в «стабильно тяжелом состоянии».

«Продолжаются поисковые работы», — добавил глава региона. Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать помощь.

В Копейском городском округе введен режим ЧС муниципального уровня. Следственные органы устанавливают обстоятельства ЧП, добавил господин Текслер. СКР сообщил о возбуждено уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

«Хочу еще раз подчеркнуть — об атаке БПЛА речь не идет», — отметил губернатор.

Взрыв на копейском заводе произошел вечером в среду. Вскоре в очаге возгорания произошел еще один. Некоторые СМИ утверждают со ссылкой на источники, что ЧП случилось на заводе «Пластмасс».