В Сочи строят новую школу и ремонтируют гимназию №6
В Сочи реализуют несколько инфраструктурных проектов при поддержке президента России Владимира Путина и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В Горном Лоо возводят школу, а гимназию №6 капитально ремонтируют. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина
В январе 2026 года планируют открыть корпус образовательного учреждения на Сухумском шоссе. Начались работы по прокладке магистрального водовода.
В 2025 году заработали две современные модельные библиотеки в Адлерском и Центральном районах. Администрация готовит заявку на внедрение интеллектуальных транспортных систем для улучшения дорожной ситуации.
«Реализация каждого проекта — это шаг к более комфортной жизни в нашем городе. Контролируем ход исполнения работ, чтобы все было сделано качественно и в срок», — заявил Андрей Прошунин во время рабочего совещания по исполнению нацпроектов.