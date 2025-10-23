Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Сочи строят новую школу и ремонтируют гимназию №6

В Сочи реализуют несколько инфраструктурных проектов при поддержке президента России Владимира Путина и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В Горном Лоо возводят школу, а гимназию №6 капитально ремонтируют. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина

В январе 2026 года планируют открыть корпус образовательного учреждения на Сухумском шоссе. Начались работы по прокладке магистрального водовода.

В 2025 году заработали две современные модельные библиотеки в Адлерском и Центральном районах. Администрация готовит заявку на внедрение интеллектуальных транспортных систем для улучшения дорожной ситуации.

«Реализация каждого проекта — это шаг к более комфортной жизни в нашем городе. Контролируем ход исполнения работ, чтобы все было сделано качественно и в срок», — заявил Андрей Прошунин во время рабочего совещания по исполнению нацпроектов.

Алина Зорина

