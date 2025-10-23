На Кубани спустя пять суток нашли супругов Шабановых с собакой, пропавших в лесу

Почти пять суток волонтеры, спасатели и полицейские разыскивали супругов Шабановых, пропавших в лесу Северского района Краснодарского края. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В день исчезновения супруги сообщили родственникам, что заблудились, но не смогли указать свое местоположение. Позднее сигнал их телефона был зафиксирован в районе скал «Желтые монастыри», куда и направились поисковые группы.

За время операции добровольцы исследовали порядка 100 км территории. Поиск осложняли труднопроходимый лес и предгорный рельеф. Для передвижения применялись квадроциклы и багги.

Сейчас поисково-спасательные работы завершены, супруги найдены живыми. Медицинская помощь им не потребовалась, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Ъ-Кубань» писал, что супруги Шабановы пропали 18 октября в хуторе Тхамаха Северского района. Вместе с собакой породы терьер они пошли в лес за грибами без теплой одежды и запаса еды. Из вещей, которые могли помочь в экстренной ситуации, при них была только зажигалка.

Екатерина Голубева