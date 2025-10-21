Пропавшие в лесу Северского района Кубани супруги-грибники подавали сигнал SOS

Пропавшая в Северском районе пара отправилась в лес без теплой одежды и запаса еды. Из вещей, которые могли помочь в экстренной ситуации, при них была только зажигалка. Об этом пишет «"КП"-Кубань» со ссылкой на слова главы Шабановского сельского поселения Юрия Баранова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

«Анатолий курит. Вот у него с собой зажигалка была точно. Запаса еды тоже нет»,— отметил господин Борисов.

По словам главы поселения, последний раз Шабановы выходили на связь в день пропажи и сообщили родственникам, что заблудились. Затем контакт прервался. SOS-сигнал был зафиксирован в районе скал Желтые Монастыри, примерно в 7 км от хутора. Сегодня к поискам привлекли около 30 добровольцев.

«Местность там трудная для поисков, лес, предгорье. Добираться можно или пешком, или на квадроциклах, мотоциклах, даже багги используем»,— добавил господин Баранов

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», приметы пропавших такие: Нина Шабанова, 51 год, рост 168 см, плотного телосложения, русые волосы, серые глаза, Анатолий Шабанов, 54 года, рост 169 см, среднего телосложения, каштановые волосы с проседью, карие глаза.

«Ъ-Кубань» писал, что супруги Шабановы пропали 18 октября в хуторе Тхамаха Северского района. Вместе с собакой породы терьер они пошли в лес за грибами и до сих пор не вернулись.

Екатерина Голубева