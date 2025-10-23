Wellness-отель Amanauz 5* получил престижную премию CREDO-2025

Горный wellness-отель Amanauz 5* стал лауреатом международного конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2025.

Фото: ООО СЗ «ДОМБАЙ КУРОРТ»

Отель удостоился почетной награды в номинации «Лучший строящийся отель в России».

Инвестиционный потенциал Домбая определяется уникальным сочетанием факторов: выгодное географическое положение, растущий внутренний туристический спрос, дефицит качественного гостиничного предложения и государственная поддержка развития курорта. Проект отеля включен в модель социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в рамках программы «Развитие всесезонного туристско-рекреационного кластера «Теберда-Домбай».

«Аманауз» станет одним из первых пятизвездочных инвест-отелей в Карачаево-Черкесии, соответствующим международным стандартам гостиничного бизнеса. Мы считаем, что проект строительства отеля такого масштаба и уровня даст мощный толчок в развитии всей туристической отрасли региона. Домбай через несколько лет станет полноценной частью горнолыжного кластера Юга России», — прокомментировала коммерческий директор CК «Семья» Ангелина Радько.

Фото: ООО СЗ «ДОМБАЙ КУРОРТ»

Здание wellness-отеля Amanauz 5* выполнено в форме трилистника, его возводят на месте уже демонтированной заброшенной восемнадцатиэтажной гостиницы «Аманауз», которая простояла недостроем около 40 лет. При этом в проекте сохранено историческое название и некоторые архитектурные элементы советской гостиницы. На сегодня завершен снос старой конструкции, ведутся работы по бетонированию фундамента.

Торжественная церемония награждения премии CREDO-2025 состоялась в рамках международного жилищного конгресса. В ежегодном конкурсе приняли участие ведущие девелоперы из России и дружественных государств .

Международный конкурс в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO проходит с 2007 года — за это время его лауреатами стали организации, которые внесли существенный вклад в развитие российского рынка недвижимости.

Застройщик: ООО СЗ «ДОМБАЙ КУРОРТ». С Проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. https://amanauz.ru/