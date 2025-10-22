Асбест отказался от туристического налога из-за небольших сборов

Асбест (Свердловская область) отказался от туристического налога. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердил и. о. замгубернатора — министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин.

Решение было принято местной думой еще в мае этого года. Сборы по итогам I квартала в муниципалитете составили 388 тыс. руб.

Господин Ионин добавил, что в ряде других муниципалитетов местные думы тоже будут рассматривать целесообразность сохранения туристического налога по итогам III кварталов этого года. Решения, таким образом, примут ориентировочно в конце ноября или начале декабря.

Возможностью ввести туристический налог воспользовались 11 муниципалитетов Свердловской области — Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Первоуральск, Сысерть, Асбест, Верхотурье, Новоуральск, Шаля, Невьянск, Сосьва. Турналог в них начал действовать с 1 января и составляет 1% от суммы расходов на проживание туриста в средствах размещения (гостиницах, отелях, хостелах), но не менее 100 руб. в день. В Асбесте и еще восьми муниципалитетах ставка должна была повышаться каждый год на 1%, пока в 2029 году не достигнет 5% в день от стоимости средств размещения.

В Екатеринбурге поступления в бюджет от туристического налога за I квартал 2025 года составили 25 млн руб., за год сумма должна составить 84 млн руб. Средства будут расходовать благоустройство либо развитие туристического кластера, для этого создадут муниципальную программу.

