Михалков рассказал, что Путин лично приехал к нему для поздравления с юбилеем

Режиссер Никита Михалков рассказал, что президент России Владимир Путин приехал лично, чтобы поздравить его с 80-летием и объявить о награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Режиссер отметил, что его отец — Сергей Владимирович Михалков — также был кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

«Отец, когда ему вручали этот орден, сказал слова, которые сегодня хотел бы повторить и я сам: “Я служил, служу и буду служить своему Отечеству”»,— написал Никита Михалков в своем Telegram-канале «Бесогон». Он также рассказал, что провел свой 80-й день рождения в «Мастерской “12”» в кругу семьи, друзей и коллег.

Никита Михалков отметил юбилей 21 октября. В своем поздравлении президент РФ назвал режиссера примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям. Кроме того, Владимир Путин охарактеризовал Никиту Михалкова как талантливого, энергичного и безгранично увлеченного человека, а также пожелал режиссеру и его близким здоровья и успехов.