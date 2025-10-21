Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поздравил режиссера Михалкова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил Никиту Михалкова с 80-летием. Глава государства назвал режиссера примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям. Телеграмма опубликована в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин охарактеризовал Никиту Михалкова как талантливого, энергичного, безгранично увлеченного человека. Президент отдельно отметил творческие работы режиссера, его уникальный вклад в развитие российского киноискусства, а также многогранную общественную, просветительскую и образовательную деятельность. Глава государства пожелал господину Михалкову и его близким здоровья и дальнейших успехов.

Накануне Telegram-канал «Вести» показал фрагмент фильма, посвященного юбилею Никиты Михалкова. В нем президент рассказал о дружеских отношениях с режиссером. По его словам, у них с господином Михалковым, «как сейчас модно говорить, химия». Одним из основных качеств режиссера Владимир Путин назвал его патриотизм. Эта черта, убежден глава государства, отличается глубиной и содержательностью.

Фотогалерея

«Я не снял ни одного фильма по идеологическим соображениям»

Предыдущая фотография
«Я не снял ни одного фильма по идеологическим соображениям, в угоду власти и лично генеральному секретарю, я не работал по заказу, мне ни за одну свою картину не стыдно»

«Я не снял ни одного фильма по идеологическим соображениям, в угоду власти и лично генеральному секретарю, я не работал по заказу, мне ни за одну свою картину не стыдно»

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров

Никита Михалков со своим отцом, детским писателем Сергеем Михалковым, который вошел в историю как автор гимна СССР и России, 1954 год

Никита Михалков со своим отцом, детским писателем Сергеем Михалковым, который вошел в историю как автор гимна СССР и России, 1954 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонёк»

Никита Михалков на отдыхе, 1990-е годы

Никита Михалков на отдыхе, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С дочерью Надеждой на церемонии вручения премии «Оскар» в 1995 году, где картина Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

С дочерью Надеждой на церемонии вручения премии «Оскар» в 1995 году, где картина Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С дочерью Анной на съемках картины «Очи черные», где начинающая актриса сыграла эпизодическую роль, 1986 год

С дочерью Анной на съемках картины «Очи черные», где начинающая актриса сыграла эпизодическую роль, 1986 год

Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

Никита Михалков на колокольне в поселке Николина Гора в Подмосковье, 1999 год

Никита Михалков на колокольне в поселке Николина Гора в Подмосковье, 1999 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С министром обороны Павлом Грачевым в Кремле, 1994 год

С министром обороны Павлом Грачевым в Кремле, 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На пленуме Союза кинематографистов в Центральном доме кино, 1999 год

На пленуме Союза кинематографистов в Центральном доме кино, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Со своим отцом, писателем Сергеем Михалковым на премьере фильма «Сибирский цирюльник», 1999 год

Со своим отцом, писателем Сергеем Михалковым на премьере фильма «Сибирский цирюльник», 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

С мэром Москвы Юрием Лужковым на открытии памятника Василию Сурикову в Российской академии художеств, 1998 год

С мэром Москвы Юрием Лужковым на открытии памятника Василию Сурикову в Российской академии художеств, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

После заседания коллегии Минкультуры, посвященного итогам ММКФ, 2001 год

После заседания коллегии Минкультуры, посвященного итогам ММКФ, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

На пресс-конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Льва Гумилева, 2002 год

На пресс-конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Льва Гумилева, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В Нижнем Новгороде во время участия в региональном мероприятии ММКФ, 2003 год

В Нижнем Новгороде во время участия в региональном мероприятии ММКФ, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С режиссером Станиславом Говорухиным (слева) в перерыве заседания Союза кинематографистов, 2004 год

С режиссером Станиславом Говорухиным (слева) в перерыве заседания Союза кинематографистов, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На съезде Союза кинематографистов с вырезкой статьи о себе в газете «Коммерсантъ», 2004 год

На съезде Союза кинематографистов с вырезкой статьи о себе в газете «Коммерсантъ», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

На заседании Союза кинематографистов, 2004 год

На заседании Союза кинематографистов, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С актрисой Ингеборгой Дапкунайте на закрытии ММКФ, 2004 год

С актрисой Ингеборгой Дапкунайте на закрытии ММКФ, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С актрисой Изабель Аджани на закрытии ММКФ, 2004 год

С актрисой Изабель Аджани на закрытии ММКФ, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С режиссером Квентином Тарантино (слева) и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым на закрытии ММКФ, 2004 год

С режиссером Квентином Тарантино (слева) и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым на закрытии ММКФ, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На субботнике в честь открытия фестиваля «Черешневый лес», 2005 год

На субботнике в честь открытия фестиваля «Черешневый лес», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Юрием Лужковым (справа) на выездном заседании президиумов Госсовета и Совета по культуре и искусству в Костроме, 2005 год

С президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Юрием Лужковым (справа) на выездном заседании президиумов Госсовета и Совета по культуре и искусству в Костроме, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С женой, президентом благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяной Михалковой на презентации выпуска эксклюзивного подарочного календаря на 2005 год

С женой, президентом благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяной Михалковой на презентации выпуска эксклюзивного подарочного календаря на 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия выставки произведений живописи и графики XVIII — начала ХХ века в жанре конного портрета «Царь Конь» в Историческом музее, 2005 год

На церемонии открытия выставки произведений живописи и графики XVIII — начала ХХ века в жанре конного портрета «Царь Конь» в Историческом музее, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С актером Максимом Сухановым на открытии выставки, посвященной художнику Петру Кончаловскому, 2005 год

С актером Максимом Сухановым на открытии выставки, посвященной художнику Петру Кончаловскому, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На праздновании своего 60-летия, 2005 год

На праздновании своего 60-летия, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На праздновании 60-летия, 2005 год

На праздновании 60-летия, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

С актрисой Анастасией Вертинской на презентации своей книги «Душа обедает сама», 2005 год

С актрисой Анастасией Вертинской на презентации своей книги «Душа обедает сама», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С режиссером Владимиром Хотиненко на вечеринке, посвященной закрытию ММКФ, 2007 год

С режиссером Владимиром Хотиненко на вечеринке, посвященной закрытию ММКФ, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С актерами Аликой и Вениамином Смеховыми на закрытии ММКФ, 2007 год

С актерами Аликой и Вениамином Смеховыми на закрытии ММКФ, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На закрытии ММКФ в 2007 году

На закрытии ММКФ в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С председателем правительства Владимиром Путиным на съемках фильма «Утомлeнные солнцем 2», 2008 год

С председателем правительства Владимиром Путиным на съемках фильма «Утомлeнные солнцем 2», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С супругой Татьяной (справа) и дочерью Надеждой на юбилейном вечере, посвященном писателю Сергею Михалкову в Большом театре, 2008 год

С супругой Татьяной (справа) и дочерью Надеждой на юбилейном вечере, посвященном писателю Сергею Михалкову в Большом театре, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С ведущими Борисом Берманом (слева) и Ильдаром Жандаревым на закрытии ММКФ, 2008 год

С ведущими Борисом Берманом (слева) и Ильдаром Жандаревым на закрытии ММКФ, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С режиссером Александром Адабашьяном (слева) на съезде Союза кинематографистов, 2008 год

С режиссером Александром Адабашьяном (слева) на съезде Союза кинематографистов, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Кадр из фильма «Утомленные солнцем 2. Предстояние» (2010)

Кадр из фильма «Утомленные солнцем 2. Предстояние» (2010)

Фото: Центрпартнершип

С патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время причастия в Храме Христа Спасителя, 2009 год

С патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время причастия в Храме Христа Спасителя, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На «Bosco бале» в ресторане отеля «Метрополь», 2011 год

На «Bosco бале» в ресторане отеля «Метрополь», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

С актером Бредом Питтом на открытии ММКФ, 2013 год

С актером Бредом Питтом на открытии ММКФ, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С актрисой Орнеллой Мути на открытии ММКФ, 2017 год

С актрисой Орнеллой Мути на открытии ММКФ, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С режиссером Андреем Кончаловским (справа) на встрече кандидата в президенты Владимира Путина с доверенными лицами в Гостином дворе, 2024 год

С режиссером Андреем Кончаловским (справа) на встрече кандидата в президенты Владимира Путина с доверенными лицами в Гостином дворе, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

На церемонии вручения медалей Героя Труда и лауреатов Государственных премий, 2022 год

На церемонии вручения медалей Героя Труда и лауреатов Государственных премий, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 41

«Я не снял ни одного фильма по идеологическим соображениям, в угоду власти и лично генеральному секретарю, я не работал по заказу, мне ни за одну свою картину не стыдно»

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров

Никита Михалков со своим отцом, детским писателем Сергеем Михалковым, который вошел в историю как автор гимна СССР и России, 1954 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонёк»

Никита Михалков на отдыхе, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С дочерью Надеждой на церемонии вручения премии «Оскар» в 1995 году, где картина Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С дочерью Анной на съемках картины «Очи черные», где начинающая актриса сыграла эпизодическую роль, 1986 год

Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

Никита Михалков на колокольне в поселке Николина Гора в Подмосковье, 1999 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С министром обороны Павлом Грачевым в Кремле, 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На пленуме Союза кинематографистов в Центральном доме кино, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Со своим отцом, писателем Сергеем Михалковым на премьере фильма «Сибирский цирюльник», 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

С мэром Москвы Юрием Лужковым на открытии памятника Василию Сурикову в Российской академии художеств, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

После заседания коллегии Минкультуры, посвященного итогам ММКФ, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

На пресс-конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Льва Гумилева, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В Нижнем Новгороде во время участия в региональном мероприятии ММКФ, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С режиссером Станиславом Говорухиным (слева) в перерыве заседания Союза кинематографистов, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На съезде Союза кинематографистов с вырезкой статьи о себе в газете «Коммерсантъ», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

На заседании Союза кинематографистов, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С актрисой Ингеборгой Дапкунайте на закрытии ММКФ, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С актрисой Изабель Аджани на закрытии ММКФ, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С режиссером Квентином Тарантино (слева) и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым на закрытии ММКФ, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На субботнике в честь открытия фестиваля «Черешневый лес», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Юрием Лужковым (справа) на выездном заседании президиумов Госсовета и Совета по культуре и искусству в Костроме, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С женой, президентом благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяной Михалковой на презентации выпуска эксклюзивного подарочного календаря на 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия выставки произведений живописи и графики XVIII — начала ХХ века в жанре конного портрета «Царь Конь» в Историческом музее, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С актером Максимом Сухановым на открытии выставки, посвященной художнику Петру Кончаловскому, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На праздновании своего 60-летия, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На праздновании 60-летия, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

С актрисой Анастасией Вертинской на презентации своей книги «Душа обедает сама», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С режиссером Владимиром Хотиненко на вечеринке, посвященной закрытию ММКФ, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С актерами Аликой и Вениамином Смеховыми на закрытии ММКФ, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На закрытии ММКФ в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С председателем правительства Владимиром Путиным на съемках фильма «Утомлeнные солнцем 2», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С супругой Татьяной (справа) и дочерью Надеждой на юбилейном вечере, посвященном писателю Сергею Михалкову в Большом театре, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С ведущими Борисом Берманом (слева) и Ильдаром Жандаревым на закрытии ММКФ, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С режиссером Александром Адабашьяном (слева) на съезде Союза кинематографистов, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Кадр из фильма «Утомленные солнцем 2. Предстояние» (2010)

Фото: Центрпартнершип

С патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время причастия в Храме Христа Спасителя, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На «Bosco бале» в ресторане отеля «Метрополь», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

С актером Бредом Питтом на открытии ММКФ, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С актрисой Орнеллой Мути на открытии ММКФ, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С режиссером Андреем Кончаловским (справа) на встрече кандидата в президенты Владимира Путина с доверенными лицами в Гостином дворе, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

На церемонии вручения медалей Героя Труда и лауреатов Государственных премий, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все