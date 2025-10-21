Путин поздравил режиссера Михалкова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил Никиту Михалкова с 80-летием. Глава государства назвал режиссера примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям. Телеграмма опубликована в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин охарактеризовал Никиту Михалкова как талантливого, энергичного, безгранично увлеченного человека. Президент отдельно отметил творческие работы режиссера, его уникальный вклад в развитие российского киноискусства, а также многогранную общественную, просветительскую и образовательную деятельность. Глава государства пожелал господину Михалкову и его близким здоровья и дальнейших успехов.

Накануне Telegram-канал «Вести» показал фрагмент фильма, посвященного юбилею Никиты Михалкова. В нем президент рассказал о дружеских отношениях с режиссером. По его словам, у них с господином Михалковым, «как сейчас модно говорить, химия». Одним из основных качеств режиссера Владимир Путин назвал его патриотизм. Эта черта, убежден глава государства, отличается глубиной и содержательностью.