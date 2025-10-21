Путин наградил Михалкова орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил режиссера Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ опубликован на портале правовых актов. Награда вручена за вклад в развитие культуры и кинематографа, а также за общественную деятельность. Сегодня режиссер отметил свое 80-летие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Михалков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Никита Михалков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владимир Путин также пожелал Никите Михалкову и его близким здоровья и успехов. Ранее президент отмечал, что в их многолетней дружбе есть особая «химия», а режиссер является истинным патриотом России, оказывающим значительное влияние на культурную повестку страны и активно участвующим в обсуждении общественных вопросов.

Никита Михалков известен по таким фильмам, как «Утомленные солнцем», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Очи черные» и «Сибирский цирюльник». Он носит почетное звание «Народный артист РСФСР», возглавляет Союз кинематографистов России и руководит собственной киноакадемией. В 2020 году режиссер был удостоен звания Героя Труда РФ, а в 2022-м получил медаль Героя Труда.