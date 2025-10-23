Налоги в параллельной дискуссии

Грядущие фискальные новации ожидаемо стали темой прошедшего в среду, 22 октября, Всероссийского налогового форума Торгово-промышленной палаты (ТПП). Бизнес и эксперты выражали опасения, что из-за ужесточения подхода к налогообложению малого бизнеса и слабой предсказуемости налогового контроля этот сектор может начать сдвигаться в сторону «тени». Кроме того, участники форума выразили надежду на расширение механизма федерального инвестиционного налогового вычета, который при его нынешних параметрах пока пользуется слабым спросом.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Параллельно с рассмотрением в Госдуме бюджетного пакета предстоящие фискальные изменения обсуждались на Всероссийском налоговом форуме ТПП. Речь, напомним, идет о целом наборе новаций — это, например, повышение с 2026 года ставки НДС с 20% до 22%, а также снижение для «упрощенцев» порога доходов, выше которого возникает обязанность по уплате НДС, с 60 млн до 10 млн руб. (см. “Ъ” от 24 сентября). Есть в налоговом пакете и предложенные Минфином еще весной идеи (см. “Ъ” от 30 апреля) — расширение применения налогового мониторинга и федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ).

Одна из прозвучавших претензий — отсутствие диалога с бизнесом при разработке всех этих предложений. Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин сообщил о результатах опроса 13 тыс. предпринимателей об их дальнейших действиях в условиях роста нагрузки: 70% повысят цены, остальные же могут уйти в тень или будут использовать схемы оптимизации.

Также бизнес предлагает более серьезное, чем предложено, расширение ФИНВ. Речь о механизме компенсации бюджетом 3% расходов компаний на инвестиции в оборудование и нематериальные активы (призван сгладить рост ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года). Сейчас допускается передача права на вычет внутри группы компаний, если и передающая, и получающая его организации имеют профильные коды ОКВЭД (добыча, обработка, обеспечение электроэнергией, гостиницы, общепит, научные исследования и разработки). Законопроект предлагает разрешить применять вычет любой компанией группы вне зависимости от сферы деятельности. По мнению вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Марии Глуховой, необходимо расширить список отраслей и увеличить размер вычета с 3% до 12% — низкая «ставка» наряду со снижением инвестактивности сдерживает популярность механизма. Слабый интерес к ФИНВ подтверждается данными ФНС — по словам главы службы Даниила Егорова, за январь—сентябрь выбрано лишь 9 млрд руб. из заложенных на этот механизм 150 млрд руб.

В части налогового мониторинга правительство предложило разрешить «подключаться» к нему компаниям, соответствующим лишь одному из требуемых сейчас трех критериев: не менее 800 млн руб. активов и годового оборота, 80 млн руб. уплаченных за год налогов. Мониторинг, напомним, предполагает добровольное (за исключением ряда случаев) предоставление налоговикам онлайн-доступа к бухгалтерскому и налоговому учету компаний в обмен на освобождение от выездных проверок и возможность избежать штрафов, устранив нарушение. Экспертов беспокоит предложенное расширение полномочий ФНС в рамках мониторинга и проверок в целом за счет осуществления осмотра и выемки. Как отметил партнер ДРТ Антон Зыков, такие мероприятия нацелены на то, чтобы «застать налогоплательщика врасплох, чтобы он не успел выбросить печать офшора в форточку, не смыл счета-фактуры в санузле», но такой налоговый контроль станет «внезапным и противоречивым».

ФНС готова расширять мониторинг: включить в его периметр сделки по трансфертному ценообразованию (ТЦО, контроль за ценами во внешнеторговых сделках между взаимозависимыми лицами). По словам замглавы службы Юлии Шепелевой, эта опция будет добровольной — бизнес даже сможет выбрать сделки, которые будут проверяться в рамках мониторинга, а налоговая будет выдавать подтверждение отсутствия в них риска. Идею еще предстоит обсудить с Минфином. Как отметил партнер Kept Михаил Орлов, это актуально в условиях ужесточения режима ТЦО: с 2024 года круг взаимозависимых лиц расширен, а штрафы за несоответствие цен резко повышены.

Евгения Крючкова