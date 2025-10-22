NBC: мирный процесс по Украине застопорился из-за переговоров Лаврова и Рубио

Усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира на Украине «наткнулись на препятствие» во время телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных лиц с обеих сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио (слева) и глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио (слева) и глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Как сообщили собеседники NBC News, «последний шаг к миру (со стороны Дональда. — "Ъ") Трампа натолкнулся на препятствие во время телефонного разговора между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым».

По словам источника телеканала, в телефонном разговоре с американским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на немедленное прекращение огня до начала всеобъемлющих переговоров о мире. Собеседник телеканала сообщил, что российский министр был «напряжен» в ходе беседы.

20 октября между главами внешнеполитических ведомств России и США состоялся телефонный разговор. Они обсуждали в том числе подготовку второй встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. После телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств американские СМИ сообщали о приостановке подготовки к саммиту лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день сообщил, что по итогам переговоров стороны договорились продолжить контакты.

Анастасия Домбицкая