Американские СМИ сообщают о приостановке подготовки к саммиту Путина и Трампа

Подготовка саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время «приостановлена», сообщает корреспондент NBC Гаррет Хааке со ссылкой на чиновника Белого дома и еще несколько американских СМИ. По данным источника корреспондента NBC, американский лидер в настоящее время не видит готовности сторон к продвижению в вопросе урегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Путин и Трамп во время саммита на Аляске (август 205 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президенты Путин и Трамп во время саммита на Аляске (август 205 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Первый телефонный разговор между госсекретарем (Марко.— "Ъ") Рубио и министром иностранных дел (Сергеем.— "Ъ") Лавровым был "продуктивным", но президент считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать продвижение вперед прямо сейчас»,— написал корреспондент NBC в соцсети X.

Вчера, 20 октября, состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио. Они обсуждали в том числе подготовку второй встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Агентство Reuters писало, что Сергей Лавров и Марко Рубио могут встретиться 23 октября. Канал CNN сегодня утром сообщил, что встреча господ Лаврова и Рубио пока отложена. По данным источника канала, в Белом доме не заметили смены взгляда РФ на урегулирование военного конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 октября сообщил, что по итогам переговоров стороны договорились продолжить контакты.

Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Возможным местом переговоров назывался Будапешт. Ранее в Кремле заявили о начале подготовки полномасштабного саммита России и США. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что стороны еще не согласовали точные сроки второй встречи президентов двух стран.

Анастасия Домбицкая