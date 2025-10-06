Кремль приветствует заявление Трампа о ДНСВ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что заявление президента США Дональда Трампа о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) дает основание для оптимизма. Ранее американский лидер назвал «хорошей идеей» предложение Владимира Путина по ДСНВ.

«Безусловно, мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. 22 сентября Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Спустя две недели Дональд Трамп заявил, что «это звучит как хорошая идея», но более подробного комментария не дал.

Лусине Баласян