Безответно-встречным курсом

Президент США Дональд Трамп до сих пор публично не отреагировал на предложение президента РФ Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), хотя его пресс-секретарь ранее обещала, что он лично выскажется по этому поводу. В Кремле между тем уже напомнили, что ждут реакции Белого дома. Американские эксперты разошлись во мнениях относительно нового российского предложения.

Прошло пять дней с тех пор, как Владимир Путин объявил, что Россия готова в течение года и более придерживаться ограничений по истекающему в 2026 году ДСНВ — последнему российско-американскому соглашению по контролю над вооружениями, если США поступят так же и не будут подрывать стратегический баланс (см. “Ъ” от 23 сентября). Представитель Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга в тот же день заявила, что администрация США в курсе предложения РФ. Она назвала его «довольно хорошим» и пообещала: Дональд Трамп прокомментирует его лично. Это было 22 сентября.

С тех пор Дональд Трамп прокомментировал множество разных тем: от семи международных конфликтов, которым он якобы положил конец за семь месяцев, до новых измышлений ряда американских экспертов о причинах аутизма и неработающих эскалаторов в штаб-квартире ООН. Про предложение России по ДСНВ он, однако, не сказал ни слова — по крайней мере публично.

Тема будущего ДСНВ в контексте инициативы Владимира Путина могла затрагиваться в ходе состоявшейся 24 сентября встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но ни российский МИД, ни Госдеп не упомянули ее в своих пострелизах. 24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что власти РФ ждут «реакции второй стороны» на свое предложение.

Стоит отметить, что реакция и американских СМИ, и экспертного сообщества на предложение России оказалась довольно вялой. Притом что в самой России инициативу Владимира Путина охарактеризовали как «важное и своевременное мировое политическое событие, значимость которого трудно переоценить в контексте сохранения и укрепления стратегической стабильности» (цитата из колонки бывшего посла РФ в США и главы российской делегации на переговорах по заключению ДСНВ Анатолия Антонова на сайте “Ъ”).

22 сентября президент объявил, что после 5 февраля 2026 года Россия готова продолжить в течение года и более придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ. Это, по его словам, позволит «не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности». Речь идет о 700 единицах развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единицах для боезарядов на них и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ. По словам Владимира Путина, Россия готова сохранить эти потолки, если США возьмут на себя такие же обязательства и не будут иными способами нарушать стратегический баланс.

Реакция американских экспертов — в виде комментариев на страницах их организаций или в специализированных изданиях — оказалась неоднозначной. Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл назвал инициативу России «положительным и долгожданным шагом». По его мнению, реализация этой идеи помогла бы РФ и США «снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не выиграет, создать дипломатические рычаги для сдерживания наращивания ядерного арсенала Китая и выиграть время для переговоров о более масштабном и долговечном договоре».

Американская Ассоциация по контролю над вооружениями, по его словам, настоятельно призывает президента Трампа ответить взаимностью.

Профессор Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди (при Гарвардском университете) Мэттью Банн в статье для «Бюллетеня ученых-атомщиков» пишет, что Владимир Путин дает Дональду Трампу шанс «избежать опасностей безудержного соперничества в ядерных вооружениях». «Было бы глупо упускать возможность сдерживать гонку ядерных вооружений, пока Вашингтон, Москва и Пекин изучают, что можно сделать для снижения ядерных рисков в долгосрочной перспективе. Опасность потенциального трехстороннего соперничества в области ядерного оружия весьма реальна»,— предупреждает эксперт. Поэтому США, как отмечает он далее, «следует как можно скорее принять предложение» России. Но не без дополнительных вводных: Вашингтон, по мнению Мэттью Банна, должен одновременно добиваться от Москвы возобновления инспекций на местах и обмена данными, предусмотренных ДСНВ.

Сейчас договор, по сути, не функционирует. Россия еще в 2023 году приостановила свое участие в нем, не в последнюю очередь из-за нежелания пускать к себе американских инспекторов. В Москве тогда сочли, что военным экспертам страны, активно помогающей Украине и заявившей о курсе на «стратегическое поражение» России, не место на российских объектах стратегического назначения. Этому решению предшествовали атаки Украины на аэродромы базирования стратегической авиации РФ, совершенные, как заявили тогда в российском МИДе, не без помощи США. На этом фоне требование о возобновлении инспекций на местах до завершения украинского конфликта может стать проблематичным.

Бывший спецпомощник президента США Джо Байдена и старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди в развернутой статье своем блоге на сервисе Substack также пишет о важности возобновления инспекций на местах и других инструментов верификации, ранее использовавшихся в рамках ДСНВ. Без этого власти США, настаивает он, не смогут быть уверенными, что Россия не нарушает договоренности. При этом он ссылается на январский доклад Госдепартамента США, в котором говорится: в ведомстве не исключают, что Россия в 2024 году могла превысить количественные потолки ДСНВ, и считают это серьезной проблемой (см. “Ъ” от 20 января).

По мнению Праная Вадди, принятие предложения России по ДСНВ даст США мало преимуществ, но создаст ряд проблем.

Так, по его словам, США лишатся гибкости в противостоянии с Китаем, продолжающим быстрыми темпами наращивать свой ядерный потенциал и не связанным какими-либо договорами в сфере контроля над вооружениями. Кроме того, как отмечает Пранай Вадди, ДСНВ не покрывает ряд новейших систем вооружений, разработанных Россией, таких как крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник», беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал», а также ее тактическое ядерное оружие. И, наконец, эксперт отмечает, что инициатива Владимира Путина вступает в противоречие с планами США по созданию системы противоракетной обороны новейшего поколения «Золотой купол».

Говоря о том, что Россия будет придерживаться потолков по ДСНВ, если США не будут подрывать стратегический баланс, президент РФ отдельно упомянул «подготовку (США.— “Ъ”) к размещению средств перехвата в космосе». А выведение ударных комплексов на орбиту — главная особенность «Золотого купола». С учетом всего выше перечисленного Пранай Вадди призывает администрацию Дональда Трампа «выразить заинтересованность» в предложении России и использовать его «в качестве основы для разговора» по вопросам, представляющим интерес для США.

