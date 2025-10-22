В Прикубанском округе Краснодара построили два детских сада

В Прикубанском округе Краснодара завершено строительство двух детских садов на 350 и 250 мест. Они расположены в районе улиц Командорской и 2-й Ямальской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Оба проекта получили заключения о соответствии проектной документации. В каждом детском саду предусмотрены группы для детей до трех лет.

Двухэтажное дошкольное учреждение на улице Командорской рассчитано на 350 детей. В здании есть 18 групп, в том числе две ясельные. Также там предусмотрены изостудия, спортивный, музыкальный и компьютерный залы, кабинеты логопеда, психолога и подготовки к школе, медицинский блок, пищеблок и прачечная.

Детский сад на улице 2-я Ямальская рассчитан на 250 воспитанников. Там будут работать 13 групп для детей от полутора до семи лет, две из них ясельные. В здании есть кабинеты дополнительного образования: для подготовки к школе и изучения ПДД, оборудованы изо- и мультстудии, креативная лаборатория, предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, мини-музей, спортивный, компьютерный и музыкальный залы, медицинский блок, пищеблок и прачечная.

Алина Зорина