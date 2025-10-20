На Кубани цены на внедорожники с пробегом снизились на 3,8% за III квартал
В III квартале 2025 года средняя стоимость кроссоверов и внедорожников с пробегом на платформе «Авито Авто» снизилась на 3,8% и составила 1,6 млн руб. Наибольшее падение цены по сравнению с первым кварталом показали Li Auto L9 (–13,3%), Hyundai Tucson (–10,8%), Volkswagen Tiguan (–10,7%), Li Auto L7 (–10,4%) и Mitsubishi Outlander (–10,3%). Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе платформы.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Самыми востребованными на вторичном рынке в июле—сентябре стали автомобили марок Li Auto, Geely, BMW, Lexus и Toyota. В число популярных моделей вошли Li Auto L9, Li Auto L7, Mercedes-Benz G-класса, Nissan Pathfinder и Geely Monjaro.
С начала года спрос на внедорожники с пробегом увеличился на 3,7%. Лидерами по приросту интереса стали машины брендов Changan (43,5%), Haval (39,5%), Hyundai (20,3%), Kia (18,3%) и Chery (17,2%). Среди конкретных моделей максимальное увеличение зафиксировано за Hyundai Palisade (41,4%), Chery Tiggo 7 Pro Max (41%), Volkswagen Tiguan (34,4%), Hyundai Tucson (30,9%) и Nissan Pathfinder (27,4%).
«Внедорожники и кроссоверы традиционно пользуются большим спросом на российском рынке — благодаря универсальности, сочетанию практичности и комфортабельности такие автомобили хорошо зарекомендовали себя как в поездках по городу, так и в автопутешествиях. При этом интерес покупателей охватывает как бюджетные модели, вроде Lada 4x4 и Renault Duster, так и премиальные, например, BMW X5 или Lexus LX»,— прокомментировал директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.