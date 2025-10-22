Рябков о проблемах в диалоге с США и угрозе столкновения ядерных государств
Замглавы МИД РФ предупредил о возможном росте ядерной угрозы
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил на заседании на тему «Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения». Главные заявления дипломата — в подборке «Ъ».
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
О диалоге с США по ядерному оружию
- Призывы к полному ядерному разоружению без учета военно-политической обстановки и интересов безопасности ядерных стран нереалистичны. Любая инициатива в области ядерного разоружения должна обеспечивать баланс интересов.
- Не вижу никакой практической возможности для профессионального диалога между РФ и США по вопросам ядерного нераспространения. Шансы на сотрудничество в этой области сейчас очень малы.
- Мы должны убедиться в отказе Вашингтона от крайне враждебного антироссийского курса предыдущей администрации Соединенных Штатов.
- США не должны предпринимать шагов, подрывающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.
- Жизнеспособность предложения России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет обеспечена лишь при проявлении взаимности со стороны Вашингтона.
- РФ оставляет открытой дверь для политико-дипломатических решений в сфере контроля над вооружениями.
- В случае отказа США от предложения Москвы по ДСНВ в сфере ограничений на ядерные потенциалы будет тотальный вакуум и нарастание ядерной опасности, но Россия справится, ее безопасность будет гарантирована.
- РФ не даст втянуть себя в гонку вооружений с Вашингтоном.
- РФ не видит возможности возобновить обмен информацией с Соединенными Штатами в рамках ДСНВ.
- Идея Владимира Путина по ДСНВ — это предложение, рассчитанное на ограниченное время.
- Перспективы вступления Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в силу не просматриваются из-за позиции США.
О рисках столкновения с НАТО
- Агрессивная политика стран Североатлантического альянса вынуждает Москву к принятию компенсирующих военно-технических мер.
- Враждебная политика НАТО способна привести к лобовому столкновению ядерных государств.
Об Иране
- Западу нужно искать переговорные решения вокруг ядерной программы Ирана.
- Россия предостерегает от использования силы против Ирана.
- Большинство видит рейдерскую атаку Запада на Совет безопасности ООН в ситуации вокруг Ирана.
- Запад «прошелся бульдозером» по международному праву в случае с Ираном