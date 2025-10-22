Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рябков о проблемах в диалоге с США и угрозе столкновения ядерных государств

Замглавы МИД РФ предупредил о возможном росте ядерной угрозы

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил на заседании на тему «Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения». Главные заявления дипломата — в подборке «Ъ».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О диалоге с США по ядерному оружию

  • Призывы к полному ядерному разоружению без учета военно-политической обстановки и интересов безопасности ядерных стран нереалистичны. Любая инициатива в области ядерного разоружения должна обеспечивать баланс интересов.
  • Не вижу никакой практической возможности для профессионального диалога между РФ и США по вопросам ядерного нераспространения. Шансы на сотрудничество в этой области сейчас очень малы.
  • Мы должны убедиться в отказе Вашингтона от крайне враждебного антироссийского курса предыдущей администрации Соединенных Штатов.
  • США не должны предпринимать шагов, подрывающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.
  • Жизнеспособность предложения России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет обеспечена лишь при проявлении взаимности со стороны Вашингтона.
  • РФ оставляет открытой дверь для политико-дипломатических решений в сфере контроля над вооружениями.
  • В случае отказа США от предложения Москвы по ДСНВ в сфере ограничений на ядерные потенциалы будет тотальный вакуум и нарастание ядерной опасности, но Россия справится, ее безопасность будет гарантирована.
  • РФ не даст втянуть себя в гонку вооружений с Вашингтоном.
  • РФ не видит возможности возобновить обмен информацией с Соединенными Штатами в рамках ДСНВ.
  • Идея Владимира Путина по ДСНВ — это предложение, рассчитанное на ограниченное время.
  • Перспективы вступления Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в силу не просматриваются из-за позиции США.

О рисках столкновения с НАТО

  • Агрессивная политика стран Североатлантического альянса вынуждает Москву к принятию компенсирующих военно-технических мер.
  • Враждебная политика НАТО способна привести к лобовому столкновению ядерных государств.

Об Иране

  • Западу нужно искать переговорные решения вокруг ядерной программы Ирана.
  • Россия предостерегает от использования силы против Ирана.
  • Большинство видит рейдерскую атаку Запада на Совет безопасности ООН в ситуации вокруг Ирана.
  • Запад «прошелся бульдозером» по международному праву в случае с Ираном

