Рябков о проблемах в диалоге с США и угрозе столкновения ядерных государств

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил на заседании на тему «Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения». Главные заявления дипломата — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О диалоге с США по ядерному оружию

Призывы к полному ядерному разоружению без учета военно-политической обстановки и интересов безопасности ядерных стран нереалистичны. Любая инициатива в области ядерного разоружения должна обеспечивать баланс интересов.

Не вижу никакой практической возможности для профессионального диалога между РФ и США по вопросам ядерного нераспространения. Шансы на сотрудничество в этой области сейчас очень малы.

Мы должны убедиться в отказе Вашингтона от крайне враждебного антироссийского курса предыдущей администрации Соединенных Штатов.

США не должны предпринимать шагов, подрывающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.

Жизнеспособность предложения России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет обеспечена лишь при проявлении взаимности со стороны Вашингтона.

РФ оставляет открытой дверь для политико-дипломатических решений в сфере контроля над вооружениями.

В случае отказа США от предложения Москвы по ДСНВ в сфере ограничений на ядерные потенциалы будет тотальный вакуум и нарастание ядерной опасности, но Россия справится, ее безопасность будет гарантирована.

РФ не даст втянуть себя в гонку вооружений с Вашингтоном.

РФ не видит возможности возобновить обмен информацией с Соединенными Штатами в рамках ДСНВ.

Идея Владимира Путина по ДСНВ — это предложение, рассчитанное на ограниченное время.

Перспективы вступления Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в силу не просматриваются из-за позиции США.

О рисках столкновения с НАТО

Агрессивная политика стран Североатлантического альянса вынуждает Москву к принятию компенсирующих военно-технических мер.

Враждебная политика НАТО способна привести к лобовому столкновению ядерных государств.

Об Иране