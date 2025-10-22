МИД РФ: Запад «прошелся бульдозером» по международному праву в случае с Ираном

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков раскритиковал действия западных стран в рамках процессов, связанных со снятием озабоченностей в связи с иранской ядерной программой. Осуществленные в июне Израилем и США ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам Ирана он назвал «вопиющим случаем злоупотребления нераспространенческим механизмом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в целях оправдания военной агрессии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

При этом замглавы МИД РФ напомнил, что иранские ядерные объекты находились под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а сам Иран активно сотрудничало с этим агентством, находясь под наиболее интенсивными проверками с его стороны и добросовестно выполняя свои обязательства по ДНЯО. «Американо-израильские атаки нанесли серьезный урон проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране и подвергли смертельному риску находящихся там инспекторов агентства», — заявил Сергей Рябков.

Заседание с его участием прошло 22 октября в рамках цикла вебинаров «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере», организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.

Великобритания, Германия и Франция же, по словам Сергея Рябкова, невзирая на отсутствие у них правовых оснований и процедурных возможностей для приведения в действие механизма восстановления ранее отмененных ооновских санкций в отношении Ирана (так называемого «снэпбэк»), прописанного в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД, то есть иранской ядерной сделке 2015 года и принятой в его поддержку резолюции Совбеза ООН 2231, «все-таки предприняли серию манипуляций с тем, чтобы объявить пресловутый «снэпбэк» состоявшимся».

«Путем угроз и шантажа страны Запада принудили ряд непостоянных членов Совета безопасности ООН закрыть глаза на очевидные юридические и процедурные пробелы в их действиях. Когда стало ясно, что единства мнений в СБ ООН по поводу правомерности возврата санкций не наблюдается, а Россия вместе с Китаем, Алжиром и Пакистаном твердо выступают за то, чтобы они – санкции — оставались снятыми, западники фактически “прошлись бульдозером” по международному праву, что, конечно, совершенно неприемлемо и дико, ведь для решения весьма чувствительного вопроса, находящегося в компетенции Совета безопасности ООН, были применены грязные приемы и неправовые методы», — заявил замминистра. Россия, по его словам, исходит из того, что «западным странам необходимо отказаться от эгоистических устремлений и направить, наконец, свою энергию не на разрушение, а на энергичный поиск переговорных решений».

Напомним, 18 октября, истек срок действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231 и СВПД по иранской ядерной программе. В полной мере договоренности, считавшиеся важнейшим достижением многосторонней дипломатии, выполнены не были.

Елена Черненко