МИД РФ: ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сложная

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя вопросы, связанные с укреплением международного режима нераспространения ядерного оружия, назвал «сложной» ситуацию вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Перспективы его вступления в силу по-прежнему не просматриваются. Безусловно, первопричиной такого плачевного положения дел остается позиция США, которые за без малого 30 лет (с 1996 года.— "Ъ") так и не удосужились ратифицировать этот договор»,— заявил он.

Заседание с участием Сергея Рябкова прошло 22 октября в рамках цикла вебинаров «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере», организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.

Россия, как напомнил Сергей Рябков, ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и, по его словам, «долго мирилась с отсутствием прогресса в США на данном направлении». «Однако принимая во внимание современную обстановку, мы посчитали недопустимым сохранять подобный дисбаланс с США в подходах к ДВЗЯИ и в 2023 году отозвали свою ратификацию»,— отметил замминистра.

При этом, как подчеркнул Сергей Рябков, Россия остается государством, подписавшим договор, со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами, продолжает полноценное участие в работе Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ. «Ярким примером приверженности нашей страны делу ДВЗЯИ является завершение уже после отзыва ратификации строительства нашего сегмента Международной системы мониторинга (МСМ) — ключевой составляющей проверочного механизма данного договора. Российский сегмент МСМ является вторым по величине в мире»,— напомнил замминистра.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в некоторых странах готовятся к ядерным испытаниям. «Кое-кто готовит эти испытания, мы это видим, знаем, и если они произойдут, мы сделаем то же самое»,— сказал он на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября.

Елена Черненко