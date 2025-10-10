Путин заявил о готовности России договариваться с США по ДСНВ

У России и США есть дипломатические контакты по теме продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сообщил президент РФ Владимир Путин. По его оценкам, времени на достижение соглашения до начала февраля достаточно, если у США «есть добрая воля» к продлению ДСНВ.

«Если американская сторона посчитает, что это им не нужно — для нас это не критично совершенно»,— сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. 22 сентября Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению еще год после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Спустя две недели президент США Дональд Трамп заявил, что «это звучит как хорошая идея», но более подробного комментария не дал.