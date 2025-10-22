Рябков рассказал о последствиях отказа США от инициативы России по ДСНВ

В случае отказа американской администрации поддержать инициативу России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может возрасти ядерная угроза, предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом замминистра заверил, что Россия с этим справится, а ее безопасность в любом случае будет гарантирована.

«Нежелательной альтернативой предложенному Россией шагу стало бы возникновение тотального вакуума в части ограничений на ядерные потенциалы, усиление напряженности и дальнейшее нарастание ядерной опасности,— сказал Сергей Рябков. — Но мы с такой альтернативой, если она возникнет, безусловно, справимся, и наша безопасность в любом случае будет гарантирована».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил «Ъ», что Россия ждет дальнейшей реакции США на предложение президента РФ Владимира Путина по ДСНВ. В сфере стратегической стабильности «в одни ворота не играют», подчеркнул он. По его словам, власти РФ рассчитывают, что со стороны США будет субстантивная реакция на российское предложение по ДСНВ.

22 сентября власти РФ предложили США еще как минимум год после истечения ДСНВ придерживаться количественных ограничений на боезаряды и их носители. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал эту идею «хорошей», не став далее публично развивать тему.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. 22 сентября Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Он поручил профильным ведомствам отслеживать деятельность американской стороны в этой сфере.

Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу в феврале 2011 года сроком на 10 лет. 29 января 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ, а 3 февраля того же года это решение вступило в силу.

Анастасия Домбицкая