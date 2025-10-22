Проект Северного обхода Новороссийска за 108 млрд рублей передан в Минтранс РФ

Проект строительства Северного обхода Новороссийска передан для проработки в Минтранс РФ, сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Предварительная стоимость трассы составит 108,3 млрд руб.

Летом 2025 года власти Новороссийска передали проект краевым властям для обсуждения с федеральным ведомством обоснования реализации, расчетов предварительной стоимости и определения источников финансирования.

«По поручению президента и правительства Минтрансом России прорабатывается вопрос строительства объекта»,— заявили в региональном министерстве транспорта. Федеральное ведомство от комментариев воздержалось.

Строительство разделено на два этапа. Первый — от транспортной развязки у поселка Верхнебаканского до съезда на улицу Сакко и Ванцетти. Второй — от этого съезда через проезд к порту до автодороги Краснодар — Абинск — Кабардинка.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в июле рассказал, что летний трафик превышает нормативную нагрузку на дорожную сеть в 12 раз. По словам мэра, ежедневно в город въезжает и выезжает около 9,5 тыс. грузовиков, а в сезон отпусков интенсивность движения возрастает кратно.

Как сообщал градоначальник, глобальным стратегическим решением этой проблемы и власти, и независимые эксперты видят только строительство Северного обхода.

В краевом минтрансе пояснили, что проект позволит обеспечить устойчивое развитие региона, доступность курортов Черноморского побережья, улучшить логистику грузоперевозок Новороссийского транспортного узла и экологическую обстановку в городе.

Анна Гречко