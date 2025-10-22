Горнолыжный сезон в Сочи стартует 1 декабря

Зимний сезон на горнолыжных курортах Сочи стартует 1 декабря 2025 года и завершится 12 апреля 2026 года. Курорты подготовили для туристов десятки трасс различной сложности и провели модернизацию инфраструктуры, пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

«Роза Хутор» откроет склоны 19 декабря. Гостям будут доступны 105 км маршрутов, 32 подъемника, 52 трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны.

На курорте «Красная Поляна» заработают 33 трассы общей протяженностью 30 км, 13 подъемников, восемь зон фрирайда и три сноупарка. «Газпром-Поляна» планирует открыть склоны 15 декабря. Курорт подготовил праздничные и тематические программы, включая семейные шоу и музыкальные мероприятия.

Все курорты провели плановое обслуживание канатных дорог, модернизацию трасс и систем искусственного оснежения для обеспечения качества услуг и безопасности отдыхающих. В зимний период туристам будут доступны 55 природных и городских объектов туристического показа, более 700 ресторанов и кафе, зимние пляжи и свыше сотни праздничных мероприятий.

В новогодние и рождественские праздники Сочи ожидает около 280 тыс. туристов и 200 тыс. однодневных гостей. В городе работают 600 объектов размещения с общим количеством 85 тыс. мест: 52 санатория, 140 крупных гостиниц и пансионатов, а также 460 небольших отелей и гостевых домов.

Алина Зорина