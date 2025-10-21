За год оборот общественного питания на Кубани вырос на 12,5%

За январь–август 2025 года оборот общественного питания в Краснодарском крае составил 113,9 млрд руб., что на 12,5% больше в действующих ценах и на 0,3% — в сопоставимых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024 году этот показатель достигал 101,2 млрд руб., рассказали «Ъ-Кубань» в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным краевого ведомства, наибольшие темпы роста по итогам восьми месяцев зафиксированы в Лабинском районе, где показатель увеличился втрое. В Славянском районе рост составил 2,7 раза, в Белореченском — 2,6 раза, в Ейском — 2,5 раза, а в Тимашевском — 70,4%. Основной прирост оборота обеспечили предприятия быстрого питания и столовые.

В ведомстве отметили, что развитие отрасли во многом связано с туристической активностью, формирующей устойчивый спрос на услуги предприятий питания. Важным фактором также стал рост гастрономического туризма: в регионе активно развиваются тематические маршруты, кулинарные мастер-классы и дегустации, которые привлекают как жителей, так и гостей края.

Среди факторов, влияющих на динамику, департамент выделяет сезонность, проведение массовых мероприятий, гастрономических фестивалей и продуктовых ярмарок. В периоды высокого туристического сезона спрос на услуги предприятий питания значительно возрастает, что требует гибкого подхода к организации работы и ассортименту блюд.

На показатели отрасли, по данным краевого ведомства, воздействуют экономическая ситуация в регионе, уровень доходов населения, развитие инфраструктуры, конкуренция и внедрение технологических инноваций. В совокупности эти факторы определяют имеющееся состояние и перспективы роста сферы общественного питания в Краснодарском крае.

«Ъ-Кубань» писал, что средний размер чаевых в Краснодарском крае в январе—августе 2025 года составил 326 руб., что на 7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Количество транзакций по чаевым за этот период выросло на 11%, их размер в среднем составил 8–10% от суммы покупки.

Мария Удовик