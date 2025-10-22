Глава МИД Польши Сикорский поддержал идею о подрыве нефтепровода «Дружба»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что вооруженным силам Украины удастся вывести из строя нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает топливо из России. Так он отреагировал на комментарий венгерского коллеги Петера Сийярто о возможности Варшавы посадить самолет, на котором будет лететь президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радослав Сикорский

Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters Радослав Сикорский

Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

«Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод ("Дружба".—"Ъ"), и вы будете получать свою нефть через Хорватию»,— написал господин Сикорский в соцсети X. Министр также поприветствовал освобождение польским судом украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В ответ на заявление главы МИД Польши о возможном исполнении ордера Международного уголовного суда в отношении Владимира Путина Петер Сийярто поставил под сомнение независимость этой инстанции. Он задался вопросом, говорил ли господин Сикорский «о том самом независимом суде, который по требованию (премьер-министра Польши Дональда.—"Ъ") Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего "Северный поток-2"».

«Северные потоки» подорвали 26 сентября 2022 года. Расследование ведет Германия. По основной версии, несколько человек арендовали яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установили взрывные устройства на газопроводах. Как утверждала Генпрокуратура ФРГ, Владимир Журавлев, работавший инструктором по дайвингу, находился на борту «Андромеды».

