Сийярто ответил на высказывания Сикорского о самолете Путина над Польшей

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал высказывания польского коллеги Радослава Сикорского, который заявил об отсутствии гарантий безопасности для самолета президента РФ в польском воздушном пространстве. Господин Сикорский говорил, что Варшава уважает решения Международного уголовного суда. По его словам, Польша не может обещать, что не станет принудительно сажать борт с Владимиром Путиным, на которого МУС выдал ордер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Сикорский говорит о том самом независимом суде, который по требованию (премьер-министра Польши Дональда) Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего "Северный поток — 2"?» — написал Петер Сийярто в X.

Высказывания польского министра звучали на фоне сообщений о подготовке нового саммита России и США. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в Будапеште. Накануне в СМИ появилась информация об отмене саммита. Российские власти это не подтверждают. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что «сроки не были определены».