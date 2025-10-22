Набираем высоту: ЖК «Самолет» компании DOGMA стал лучшим строящимся жилым комплексом комфорт-класса по версии CREDO

Жилой комплекс «Самолет» стал победителем премии CREDO в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса» на XXV Международном жилищном конгрессе. Проект был отмечен экспертами за высокое качество строительства, современные архитектурные решения и продуманную инфраструктуру для комфортной жизни.

Фото: Федеральный девелопер DOGMA

Получение диплома CREDO для ЖК «Самолет» подтверждает, что проект не только выполнен с соблюдением лучших практик, но и успешно воплощает концепцию современного комфортного жилья, где продуманы и архитектурные решения, и инфраструктура для жителей.

«Микрорайон «Самолет» возводится с учетом всех современных стандартов качества. Мы уделяем особое внимание архитектурным решениям, благоустройству территории, безопасности и функциональности каждого жилого корпуса и общественных зон. Для нас важно, чтобы будущие жители ощущали удобство и уют на каждом этапе проживания: от планировки квартир до организации парковок, детских и спортивных площадок и зон отдыха. Премия CREDO подтверждает, что наш комплекс соответствует высоким требованиям экспертного сообщества и отраслевым стандартам. Это признание профессиональной работы команды и подтверждение того, что мы создаем пространство, в котором люди действительно хотят жить»,— отметила Евгения Стяжкина, директор департамента стратегии продукта ГК DOGMA.

Жилой комплекс «Самолет» расположен на Западном обходе Краснодара и спроектирован по принципу «город в городе»: объединяет 70 жилых корпусов, 4 школы, 10 детских садов, торговые и спортивные объекты, а также благоустроенные парки и аллеи.

Продуманная инфраструктура, зоны отдыха и коммерческие помещения обеспечивают высокий уровень удобства для жителей всех возрастов. Благодаря комплексному подходу к планировке и благоустройству, создается полноценное и безопасное пространство для жизни.

Премия CREDO является одной из наиболее значимых отраслевых наград и присуждается экспертным сообществом за достижения в реализации проектов, инновационные решения и соблюдение высоких стандартов качества. Международный жилищный конгресс, в рамках которого вручалась премия, объединяет ведущих застройщиков, архитекторов и девелоперов, создавая платформу для обмена опытом, обсуждения актуальных трендов и оценки реализуемых проектов.

О компании Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2 млн кв. м жилья. Еще 2,6 млн кв. м — на стадии возведения. DOGMA входит в тройку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдано точно в срок 96 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 11 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. https://1dogma.ru/