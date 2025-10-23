На Кубани могут создать центр подготовки волонтеров к ЧС в 2026 году

В Краснодарском крае в 2026 году планируют открыть специализированный ресурсный центр для обучения волонтеров ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила заместитель руководителя краевого Ресурсного центра добровольчества Екатерина Сухарева в рамках выездной образовательной программы Добрый день в Краснодаре, организованной академией развития гражданского общества Добрино экосистемы «Добро.РФ».

Инициативу поддержали на молодежном форуме Кубани «Регион 93», где совместно со Всероссийским студенческим корпусом спасателей прошла профильная смена для добровольцев, участвующих в ликвидации ЧС. По словам Екатерины Сухаревой, в следующем году на территории региона запланировано проведение комплекса различных мероприятий, направленных на подготовку добровольцев в сфере ЧС.

Руководитель департамента молодежной политики края Роман Дмитриев подтвердил необходимость такой структуры, напомнив о вызовах 2025 года: наводнениях в Туапсинском и Горячеключевском районах, лесных пожарах в Геленджикском районе.

Кроме того, в 2026 году планируют открыть кубанское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

О планах создания центра стало известно в августе 2025 года. Тогда губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил о необходимости учреждения для обучения добровольцев.

В регионе зарегистрировано около 240 тыс. волонтеров. В ликвидации последствий разлива мазута в Анапе и Темрюкском районе участвовали около 50 ты. человек.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодара планируют построить здание штаба для основных экстренных служб города. Работы по проектированию начнутся в ближайшее время, а завершить согласование проекта планируется к 2027 году.

Анна Гречко