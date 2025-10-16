Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре построят единый штаб для всех экстренных служб города

Власти Краснодара планируют построить здание штаба для основных экстренных служб города. Работы по проектированию начнутся в ближайшее время, а завершить согласование проекта планируется к 2027 году, сообщили в муниципальном департаменте строительства.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, мэрия намерена спроектировать и построить здание штаба для всех основных экстренных служб города. «Сейчас прорабатываем концепцию и вскоре приступим к проектированию. Завершить процедуру согласований проекта ожидаем в 2027 году»,— сообщили в депстрое.

В новом здании планируется разместить пожарное депо, единую диспетчерскую службу и офис экстренного штаба главы города на разных этажах.

Анна Гречко

Новости компаний Все